Sahilde yürüyüş yapan kadının ceza kesen polise söyledikleri şaşırttı
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Sahilde yürüyüş yapan kadının ceza kesen polise söyledikleri şaşırttı

- (Özel)Sahilde yürüyüş yapan kadının ceza kesen polise söyledikleri şaşırttı Beşiktaş'ta polis sahilde yürüyüş yapan kadına ceza kesti Beşiktaş'ta bir kadın kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yaparken polise yakalandı.

Sahilde yürüyüş yapan kadının ceza kesen polise söyledikleri şaşırttı
27.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:34

- (Özel)Sahilde yürüyüş yapan kadının ceza kesen polise söyledikleri şaşırttı

Beşiktaş'ta polis sahilde yürüyüş yapan kadına ceza kesti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir kadın kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yaparken polise yakalandı. Ceza yazmak isteyen polis, kadının kimliğinin yanında olmaması yüzünden dakikalarca bekledi. Bir arkadaşının kimliğini getirmesi sonrası ceza yazılan kadın, polislere "Sizlerin isimlerinizi istiyorum, mahkemeye vereceğim" diyerek şaşkına çevirdi.

2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile tüm yurtta çeşitli kısıtlamalar getirilmiş sahil bantları, ormanlık alanlar ve parklarda yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmıştı. Ancak bugün Beşiktaş'ta bir kadının kısıtlamaya uymayarak sahilde spor yaptığı görüldü. Kadını fark eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yanına giderek cezai işlem uygulanacağını söyleyince kadının kimliğinin yanında olmadığı ortaya çıktı. Polisin, kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu söylemesi üzerine kadın, bir arkadaşını arayarak kimliğini getirmesini istedi.

"Spor yapmıyordum, yürüyordum"

Kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yapan kadın, arkadaşının kimliğini getirmesini beklerken polisle tartışmaya başladı. Polisin, "Kimlik taşımak mecburiyetindesiniz. Spor yapıyorsunuz, yasak bir şey yapıyorsunuz ve üzerinizde de kimlik yok" demesi üzerine kadın, "Spor yapmıyordum, yürüdüm" sözleriyle kendini savundu.

"Yalan söylüyorsunuz, isimlerinizi istiyorum, mahkemeye vereceğim"

Kadın, arkadaşının kimliğini getirmesinden sonra da polisle tartışmaya devam etti. Polisleri yalan söylemekle suçlayan kadın, "Bana sahilde yürüdüğümü gösterin. Siz gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ben oradan gelip bu tarafa geçecektim. Buna itiraz edeceğim. Bir de sizin isimlerini istiyorum, özellikle sizin. Sizi mahkemeye vereceğim" dedi. Polisle tartışan kadın daha sonra cezai işlem uygulanmak üzere ekip aracına götürüldü.

Kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapan kadına Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Polisin, Beşiktaş'ta sahil bantları üzerinde denetimlerini sürdürdüğü, kısıtlamaya uyulup uyulmadığını büyük bir titizlikle kontrol ettiği görüldü.

Sahilde yürüyüş yapan kadının ceza kesen polise söyledikleri şaşırttı

Kaynak: İHA

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