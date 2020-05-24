Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi
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Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi

Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi Bayramın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Avcılar sahilinde yürüyüş yaptı.

24.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:00

Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Bayramın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Avcılar sahilinde yürüyüş yaptı. Sahilde yaşanan hareketlilik drone ile görüntülendi.

Yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları için Ramazan Bayramı'nda 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izin verileceği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından 65 yaş üstü vatandaşlar evlerine yürüyüş mesafesinde olan yerlere çıktı. Avcılar'da da sahile gelen 65 yaş üstü vatandaşlar banklarda oturup denizin keyfini çıkardı. Sahilde gezen 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi

Kaynak: İHA

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