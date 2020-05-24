Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi
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Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi

Bayramın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar sahilinde yürüyüş yaptı.

Sahilde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar drone ile görüntülendi
24.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:03

Bayramın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar sahilinde yürüyüş yaptı. Sahilde yaşanan hareketlilik drone ile görüntülendi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları için Ramazan Bayramı'nda 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izin verileceği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından 65 yaş üstü vatandaşlar evlerine yürüyüş mesafesinde olan yerlere çıktı. Avcılar'da da sahile gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, banklarda oturup denizin keyfini çıkardı. Sahilde gezen vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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