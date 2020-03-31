Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi
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Caddebostan, İstanbul

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi Korona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sahilde yürüyüş ve spor faaliyeti yapmak yasaklanmıştı.

31.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:11
Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sahilde yürüyüş ve spor faaliyeti yapmak yasaklanmıştı. Bu yasağa uymayan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Günden güne etkisini sürdüren korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un sahillerinin boş kaldığı görülürken bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı dikkat çekti. Havanın güzel olmasını da fırsat bile vatandaşlar Caddebostan sahilde yürüyüş yaptı bazıları ise parklarda bulunan spor aletleri ile spor yaptı. Yasağa uymayan ve Caddebostan sahilde bulunan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi
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