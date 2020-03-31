Sahilde yasağa uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sahilde yürüyüş ve spor faaliyeti yapmak yasaklanmıştı.

Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında sahilde yürüyüş ve spor faaliyeti yapmak yasaklanmıştı. Bu yasağa uymayan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'un sahillerinin boş kaldığı görülürken, bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı dikkat çekti. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan sahilde yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda bulunan spor aletleri ile spor yaptı. Yasağa uymayan ve Caddebostan sahilde bulunan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA