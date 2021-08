Sahilde Voleybol Turnuvası, Doğada Kamp Ateşiyle 30 Ağustos Kutlaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği farklı etkinliklerle bayram coşkusunu her alana taşıdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği farklı etkinliklerle bayram coşkusunu her alana taşıdı. 9 ilçede konserler ile özel gereksinimli bireylere yönelik dalış ve tekne turu etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir, Zafer Bayramı'nı, Erdemli sahilinde '2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası Final Karşılaşması' ile Tarsus Gençlik Kampı'nda 'Kadın ve Çocuk Zafer Kampı' ile taçlandırdı. Her iki etkinlikte de başta çocuklar, gençler ve kadınlar olmak üzere her yaştan vatandaş özlediği ulusal bayram coşkusunu yaşadı.

Çocuklar kamp ateşi ve oyunlarla Zafer Bayramı'nı kutladı

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen 'Kadın ve Çocuk Zafer Kampı' ile başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere her yaştan vatandaşın katıldığı etkinlik ile Zafer Bayramı doğada kutlandı. Belirlenen alanlardan servislerle alınan katılımcılar, çadırları ile Tarsus Gençlik Kampı'na ulaştı. Kampta ebeveynleriyle bir gün konaklayan çocuklar meşaleler yaktı, dans etti, şarkılar söyledi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de etkinliğe katılarak kadınların ve çocukların coşkusuna ortak oldu. Etkinlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da yer aldı. Kamp alanında kurulan stantları gezen Meral Seçer, sergilenen ürünleri inceleyerek, bilgi aldı.

Gençlik Kampı'nda bulunan kano ile gezen, spor yapan çocuklar düzenlenen bilgi yarışması ile eğlenceli dakikalar yaşadı. Gençlik Kampı'nın geniş ve yemyeşil alanında gezinti yapan çocuklar survivor parkurunda oyunlar oynayarak dans etti. Akşam yakılan kamp ateşi etrafında toplanan çocuklar ve kadınlar, Zafer Bayramı'nı doğanın içinde eğlenerek kutladı.

2. Siteler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası ile Zafer Bayramı sporla taçlandı

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği ve 10 Temmuz'da başlattığı 'Siteler Arası Voleybol Turnuvası'nın final karşılaşması 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapıldı.

Erdemli Tömük Öner Tatil Sitesi önünde gerçekleşen turnuvanın final karşılaşmasında sahilin tadını çıkaran gençler, katıldıkları voleybol turnuvası ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sporla taçlandırdı. Turnuvaya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı da katılarak gençleri yalnız bırakmadı.

35 takımın yer aldığı ve 76 müsabakanın gerçekleştiği turnuvada, son gün oynanan final maçlarında Kayıkçıoğlu ve Güney Yerleşim Sitesi birincilik için yarıştı. Dostluk havasında geçen voleybol müsabakasının 1'incisi Kayıkçıoğlu, 2'ncisi Güney Yerleşim Sitesi oldu. Turnuvada 3'üncülüğü Flamingo 8 alırken, 4'üncü olan takım ise Flamingo 4 oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

"Biz bunu sitelerin birbiri ile tanışması, kaynaşması için yaptık"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, turnuvayı geçen yıl başlattıklarını ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını ifade etti. Turnuvanın amacını anlatan Tarakçı, "Bu sene daha fazla sitenin katılımıyla bunu gerçekleştirdik. Biz bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Belki ileride uluslararası hale getirebiliriz. Yani uluslararası plaj voleybolu ile bizim yerelde yaptığımız yazlık siteler arası plaj voleybolu finalini entegre edip, güzel bir görsel şölen olmasını istiyoruz. Biz bunu sitelerin birbiri ile tanışması, kaynaşması için yaptık. Birçok sitede voleybol sahası var ve kendileri voleybol oynuyorlar. Bugünün önemi bizim için çok büyük. Finali bugüne getirerek Zafer Kupası şeklinde planladık. Gayet de güzel gitti" dedi.

"Gerçekten güzel bir sosyal aktivite oldu bizim için"

Kayıkçıoğlu Takım Kaptanı Faruk Alim, takımın ismini aldığı siteden 7 kuzen olarak turnuvaya katıldıklarını belirterek, "Öncelikle çok güzel bir organizasyon. Gerçekten güzel bir sosyal aktivite oldu bizim için. En başından sonuna kadar eğlenerek, kumsalda değişik siteler arası maçlar yaptık. İlgilenen bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Çok ilgi gösterdiler. Geldiler; eksik bir şeyiniz var mı? ' diye sordular. İnşallah gelecek yıllar da bunun devam etmesini istiyoruz. Herkes bu eğlenceye katılıyor. Site sakinleri tarafından da izleniyor. Vahap Seçer Başkanımıza böyle bir etkinliği ve turnuvayı bize sağladığı için teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

"Böyle bir turnuvanın olmasını bekliyorduk"

Turnuvaya arkadaşları ile Flamingo 8 takımı adına katılan ve uzun yıllardır voleybol oynayan Mertcan Şerit, "Biz takım olarak uzun yıllardır voleybol oynayan oyuncularız. Ben 11 yıldır, takımdaki bazı arkadaşlarım 15 yıldır voleybol oynayan insanlar. Bunu yaşam tarzı haline getirdik" diye konuştu.

Voleybol turnuvasının plajlara renk kattığını ifade eden Şerit, "Biz zaten plajların bu şekilde değerlendirilmesini çok istiyorduk. Kumlar, sahil ve deniz gerçekten çok güzel ve böyle bir voleybol organizasyonunun olması çok güzel oldu. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir turnuva düzenlediği, bizi düşündüğü için. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Yayın Tarihi: 31. 8. 2021 13: 34: 30

Kaynak: Habermetre