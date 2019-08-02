Sahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ\t

Gölcük'te bıçaklanarak öldürülen, bir fabrikada çalışan Çağatay Burak Atay'ın cenazesi Yüzbaşılar Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlunun ölümünün acısını yaşayan Hasan Atay cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durdu. Derya Atay oğlunun cenazesi cenaze aracına konulurken, "Annem, çocuğum gitti." diye ağlarken, yakınların desteği ile ayakta duran anne, aracın hareket ettiği sırada elini uzatarak, 'Gidiyor' diyerek ağladı. Çağatay Burak Atay Değirmendere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Çağatay Burak Atay'ı öldüren Müslüm Ayyıldız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA