Sahilde şüpheli ölüm
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Sahilde şüpheli ölüm

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde bir kişi parkta ölü bulundu.

01.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:45
Sahilde şüpheli ölüm

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Edinilen bilgiye göre, saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, Akdeniz Bulvarı kenarındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 48 yaşındaki Mehmet Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılınç'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Mehmet Kılınç'ın bir süredir sokakta yaşadığı, bugünde yattığı beton bankın yanında ölü bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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