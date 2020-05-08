Sahilde spor yaptılar, banklara oturup sohbet ettiler

Sahilde spor yaptılar, banklara oturup sohbet ettiler Avcılar'da sabah sporu yapan vatandaşlar dikkat çekti Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti.

Sahilde spor yaptılar, banklara oturup sohbet ettiler

Avcılar'da sabah sporu yapan vatandaşlar dikkat çekti

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs tehlikesi devam ederken yetkililer tarafından 'evdekal' çağrıları da sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde vatandaşların evde kalmayıp dışarı çıkması dikkat çekti. Sabah erken saatlerde Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşlar spor ve yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşların banklarda maskesiz şekilde yan yana oturup sohbet etmesi dikkat çekti.

"Sahile inmiyoruz ki"

Sabah sporu için sahile gelen bir vatandaş ise kendisine yasağın hatırlatılması üzerine sahilin 20 metre yanında olmasına rağmen, "Kısa süreli kalabalık yerlere girmeden çıkıp gidiyorum. Sahile inmiyoruz bu kadardan da bir şey olmaz. Aşağıya inmiyoruz bu kenardayız. Boşluk şimdi kalabalık olsa gelmem" dedi.

Kaynak: İHA