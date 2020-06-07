Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahile gidip, koronavirüs tedbirleri kapsamında denizde yüzdü.

ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahile gidip, koronavirüs tedbirleri kapsamında denizde yüzdü. Güneşlenenler, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini söyledi.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Pazar gününü plajda geçirenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında denize girdi. Bazı kişiler, sahil kenarında yürüyüş yaparken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Plajdaki hareketlilik, işletmecileri de sevindirdi. Aylar sonra yüzleri gülen iş yeri sahipleri, personeline de işbaşı yaptırdı. İşletmeci Ali Akın, her müşteriye kolonya ikram etti. Garson Şeyma Durupeker de aylar sonra çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Konyaaltı Sahili'nde işler açıldı, yoğunlaştı. Biz de çalışmayı özlemiştik. Mutluyuz" dedi.Komşularıyla birlikte sahile gelen Zübeyde Yavuz, 3 aydır evde sıkıldıklarını belirterek, "Biraz denize girelim, dedik. Hava açık, güzel. Suya girmedik ama komşularımız suyun güzel olduğunu söylüyor" diye konuştu.Tuba Çakır ise daha önce denize girdiğini anlatarak, "Su gayet güzel, sıcak. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi.

3 yıldır Dubai'de çalıştığını ve 40 gün önce geldiği Antalya'da karantinaya alındığını belirten Gökhan Öztürk ise "Nostaljik müzik eşliğinde güzel havanın tadını çıkarıyorum. Antalya'nın plajları dünyanın en güzel plajları. Cem Karaca'yı dinliyorum ve denizin keyfini çıkarıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA