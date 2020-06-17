"Sahilde Sinema Var" etkinliği devam ediyor Antalya'da, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği devam ediyor.

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği devam ediyor.

Konyaaltı ilçesindeki Beach Park Varyant Meydanı'nda geçen hafta başlayan etkinlik bu hafta "Aykut Enişte" ve "Merhaba Güzel Vatanım" filmleriyle devam edecek.

Açık havada film izlemenin keyfini yaşayacak olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde meydana alınacak.

Etkinlik kapsamında her hafta farklı bir film seyirciyle buluşturulmaya devam edilecek.

Kaynak: AA