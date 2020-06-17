"Sahilde Sinema Var" etkinliği devam ediyor
Antalya'da, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği devam ediyor.
17.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:45
Antalya'da, Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Sahilde Sinema Var" etkinliği devam ediyor.
Konyaaltı ilçesindeki Beach Park Varyant Meydanı'nda geçen hafta başlayan etkinlik bu hafta "Aykut Enişte" ve "Merhaba Güzel Vatanım" filmleriyle devam edecek.
Açık havada film izlemenin keyfini yaşayacak olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli bir şekilde meydana alınacak.
Etkinlik kapsamında her hafta farklı bir film seyirciyle buluşturulmaya devam edilecek.
Kaynak: AA