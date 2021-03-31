MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
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MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildiGİRESUN'un Bulancak ilçesindeki evinden çıktıktan 15 gün sonra sahilde cesedi bulunan 24 yaşındaki Zeynep Açıkgöz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi

GİRESUN'un Bulancak ilçesindeki evinden çıktıktan 15 gün sonra sahilde cesedi bulunan 24 yaşındaki Zeynep Açıkgöz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeynep Açıkgöz, 15 gün önce evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Geçen cumartesi günü de sahilde cansız bedeni bulundu. Yakınları tarafından teslim alınarak dün akşam memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirilen Zeynep Açıkgöz'ün cenazesi bu sabah, helallik alınması için ailesinin Serinyayla'daki evinin önüne götürüldü. Ağıt yakarak kızının tabutuna sarılan anne Gülzade Batan'ı (41) yakınları ve eşi Cihan Batan (45) teselli etmeye çalıştı.

Baba Batan ile acılı eş uzman çavuş Ferdi Açıkgöz'ün tabutuna omuz verdiği Zeynep Açıkgöz, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi
MANİSA Sahilde ölü bulunan 2 çocuk annesi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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