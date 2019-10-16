Sahilde mangal yasağı tartışması

16.10.2019 17:15

İmamoğlu açıkladı, sahildeki vatandaşlar değerlendirdi

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL, DHA - İSTANBUL sahilleri özellikle hafta sonu mangal yapanlarla dolup taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor" dedi.

Vatandaşlar ise mangal yasağına yönelik çalışmayı değerlendirdi.

Bakırköy sahilde mangal yapmaya gelen Sümbül Mahmutoğlu, yasaklamaya karşı çıkarken belirli bölgelerin mangal için ayrılabileceğini ifade etti. Mahmutoğlu, 'Tamamen yasaklanmasın. Mangal için özel yerler olsun. Mesela Atatürk Ormanı var. Orada yasak. Yasak olduğu için insanlar gitmiyor oraya artık. Orman ama mangal yok diye gitmiyorlar. Bu sefer de yol kenarlarında mangal yapıyorlar. Aileler de keyif alıyor, mangal pikniğin bir parçası sonuçta" dedi.

Bayram Alp ise mangalın yasaklanması gerektiğini belirterek, 'Biz buraya temiz hava almaya geliyoruz. Çevremizde başka da böyle bir yer yok. Sahiller halka açık yer. Fatih'ten geliyorum temiz hava almaya. Onlar burada bizi niye rahatsız etsinler" diye konuştu.

Şükriye Balkanlı da, 'Dumanı rahatsız ediyor. Alan var alamayan var özeniyorlar, onlara günah. Sonra çöplerini, küllerini bırakıp gidiyorlar. Ben yasaklanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA