Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 54. Kütüphane Haftası kapsamında sahilde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kumbahçe sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da katıldı.

Okuma alışkanlığı kazandırma ve kitap sevgisini artırmanın amaçlandığı etkinliğe katılanlar, deniz ve tarihi Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde kitap okudu. Etkinlikte katılımcılar, "Kitap dünyayı açan anahtardır" ve "Kitap hayatı okumaktır" yazılı dövizler taşıdı.

Bodrum Cevat Şakir Halk Kütüphanesi Müdürü İbrahim Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada " Türkiye Okuyor, Bodrum Okuyor" etkinliği kapsamında kitap okumaya özendirmek ve kitaba dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Öztürk, "Buradan bir çağrımız var; mutlaka okuyalım çünkü bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuyor. Fikri sahibi olmak için mutlaka okumamız ve kendimizi geliştirmemiz lazım." dedi.