Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk
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Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk Korona virüs salgınında normalleşme programında Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Samandağ sahilinde yoğunluk yaşandı.

Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk

HATAY - Korona virüs salgınında normalleşme programında Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Samandağ sahilinde yoğunluk yaşandı.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahiline günübirlik tatilcilerin ve yakın illerden araçları ile gelen yerli turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise sahilde sörf yaparak tatilini yaptı.

Mehmet Ufuk Faraç, "Pandemiden dolayı evde bunalmıştık, biz de sahile yüzmeye gelelim dedik, deniz havası iyi geldi ama gördüğünüz gibi yasaklara kimse uymuyor" dedi.

Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk
Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk
Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk
Sahilde kısıtlama öncesi yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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