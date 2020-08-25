Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza
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Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza

değerlendirdi. Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu çalışma sırasında yuvalar dağılmış, yumurtaları dışarıda gördüm. Maalesef bu sadece Kumluca'ya ait bir durum da değil. Her yıl benzer olaylarla başka bölgelerde de karşılaşıyoruz.

Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza
25.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:36
değerlendirdi. Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu çalışma sırasında yuvalar dağılmış, yumurtaları dışarıda gördüm. Maalesef bu sadece Kumluca'ya ait bir durum da değil. Her yıl benzer olaylarla başka bölgelerde de karşılaşıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar'daki (DKMP) arkadaşlar gidip tutanak tutmuş. Birçok yuvalama kumsalında benzer olaylar oluyor. Bunun da önüne bir türlü geçemiyoruz. Sanırım yapılan yanlış veya yasal olmayan faaliyetler cezasız kalıyor. O nedenle bu faaliyetler devam ediyor. O bölgede bir belediyeyseniz bir çalışansanız bölgenin insanısınız demektir. Bölgenin insanı olarak orada kaplumbağaların yuva yaptığını bilmiyor olmak bana imkansız gibi geliyor. Bunları bile bile de yapıyor olmak çok enteresan geliyor. Yani sonuçta en azından bir insansınız ve doğadaki başka bir canlının yaşamına zarar veriyorsunuz. İlginç, bir türlü çözemediğimiz sorunlardan biri oldu bu" dedi.'ANLAŞILMAZ BİR TUTUM'Deniz kaplumbağası yuvalarına koyulan uyarı levhalarının 1 yıl bile dayanamadığını aktaran Canbolat, "Tabelalar dikiyor bakanlıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı dikiyor ama bunlar 1 yıl bile dayanmıyor. İnsanlar herhalde o tabelalardan rahatsız oluyor. Anlamak da mümkün değil. Bölge insanıysanız burada kaplumbağaların yuva yaptığını biliyorsunuz. Bu umursamazlık nasıl oluyor, neden oluyor bunu anlamış değilim. Küçük saygı, küçük dikkat. Bu tür faaliyetlerin eğer yol ihtiyacı varsa gerekli yasal izinlerinizi almışsınız bu yol için bunun yapılacağı zaman belli. Mayıs başından eylül sonuna kadar bu alanlarda böyle çalışmaların yasak olduğunu ben tüm belediyelerin tüm turizm işletmecilerinin bilgileri dahilinde olduğundan şüphe duymuyorum. Ama buna rağmen yapılıyor bu da anlaşılmaz bir tutum" diye konuştu.Kanunlar ve uluslararası sözleşmelerin ne yapılması gerektiğini açık açık söylediğine işaret eden Dr. Ali Fuat Canbolat, şöyle devam etti:

"Özellikle DKMP'deki arkadaşlarımız bu cezaların ne olduğunu biliyor. 'Eğitim şart' diyeceğim ama eğitimle de çözülmüyor. Çünkü bilmediklerini düşünemiyorum. Bölge insanısınız, orada yaşayan insansınız. Nasıl bilmezsiniz? Her gün belki o hayvanların yuva yaptığını, akşamları yavruların ışıklara yöneldiğini görüyorsunuz. Demek ki burada insanlık olarak bir zarar veriyorsunuz. Bunun farkındasınız, eğitim de çözmüyor. Yapanın yanına kar kalıyor gibi bir durum oluşuyor. Cezai karşılık bulmadığı sürece bu işlerin devam edeceğini düşünüyorum. Birkaç yanlış davranış cezalandırıldığı takdirde ben bunların yavaş yavaş daha da azalacağını hissediyorum, tahmin ediyorum."


- Antalya

Kaynak: DHA

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