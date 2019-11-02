Sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu

02.11.2019 12:06

ANTALYA'da, Lara sahilinde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, el ve vücudundaki dövmelerden yabancı uyrukluya ait olabileceği tahmin ediliyor.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara sahilinde saat 09.00 sıralarında temizlik yapan görevli, kameriyede asılı cesedi fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolden sonra cesedi asılı bulunduğu yerden indirdi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kameriyede alkol şişesinin olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan 60- 65 yaşlarındaki ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, el ve vücudunun çeşitli yerlerindeki dövmelerden, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan polis ve sağlık ekipleri inceleme yaparken, sahildeki vatandaşlar ve turistlerin kimisi balık tuttu, kimisi de kitap okuyup yürüyüş yaptı.

Kaynak: DHA