Sahilde erkek cesedi bulundu Bartın'ın İnkum sahilinde erkek cesedi bulundu.

Bartın'ın İnkum sahilinde erkek cesedi bulundu.

İnkumu sahilinde gezen vatandaşlar, bir bölümü suyun içinde hareketsiz olan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun süredir deniz suyunda kaldığı ve kıyıya vurduğu değerlendirilen 40-45 yaşlarındaki kişi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA