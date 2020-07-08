Sahilde davul zurna eşliğinde oynayanlar, maske ve mesafeyi hiçe saydı (2) MÜZİSYENLER GÖZALTINDA Bursa Gemlik'teki Kumla sahilinde, onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde oynadığı anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

MÜZİSYENLER GÖZALTINDA

Bursa Gemlik'teki Kumla sahilinde, onlarca kişinin davul ve zurna eşliğinde oynadığı anlardan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Sahilde çalan müzisyenlerin, aynı aileden Murat D., Saliha D. ve Çağrı D. olduğu belirlendi. Evlerine yapılan baskınla 3 kişi gözaltına alındı. Murat D.'nin, emniyete götürülürken yanına davulunu da aldığı görüldü. Polis, 3 kişiye 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan 900'er liralık para cezası uyguladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: DHA