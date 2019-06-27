Sahilde dansa ilgi

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan ve 38 kilometre sahil şeridine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir grup dans etti.

Düzce'de yaklaşık 20 kadın ve erkekten oluşan grup, dans eğitmeni Naz Bulut eşliğinde zinde ve sağlıklı kalabilmek için Akçakoca Çuhallı sahilinde zumba dansı yaparak spora dikkat çekti.

Bulut, yaptığı açıklamada, Akçakoca'nın önemli bir değer olduğunu belirtti.

Kendilerinin bir günlük çalışmayı plajda yaptıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bu ilçe Türkiye açısından turistik bir yer olduğu ve Karadeniz'in incisi olarak tanındığı için burayı seçtik. Zumba eğitmenliğini spor salonunda yapıyorum ancak insanlara bu sporu göstermek istiyoruz. Zumba bir egzersiz sporu ve biz bunun her yerde yapılabildiğini göstermek için burayı tercih ettik."

Kaynak: AA