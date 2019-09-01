Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)

Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİBaşiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen Tolga E. (17) ile E.V. (15) ve A.T.

01.09.2019 15:37
Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Başiskele sahilinde dün gece çıkan kavgada Serdar İlter'in bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen Tolga E. (17) ile E.V. (15) ve A.T. (16) ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan O.T. (23) ise ifadesinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
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