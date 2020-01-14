Sahilde bulunan yaralı Nil kaplumbağası tedavi altına alındı

14.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:59

Antalya'da Beldibi sahilinde bulunan yaralı deniz kaplumbağası Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğüne, Beldibi sahilinde yaralı deniz kaplumbağası olduğunun bildirilmesi üzerine, ekipler alana giderek yaralı kaplumbağayı aldı. Tedavisi için DEKAMER'e gönderilen kaplumbağanın hava şartları nedeniyle güçsüz kalıp kıyıya sürüklenmiş olabileceği düşünülüyor.



Prof. Dr. Yakup Kaska, trionyx triunguis'in Türkiye'de bulunan 5 tür tatlı su kaplumbağasından biri olduğunu ve acı sularda ve nehirlerde yaşadığını söyledi. Kaplumbağanın büyüklüğü ve siniye benzer yapı göstermesinden dolayı bazı bölgelerde siniba olarak bilindiğini, İngilizcede "soft shellet Nile turtle" olarak adlandırıldığını söyleyen Kaska, "Dilimize 'yumuşak kabuklu Nil kaplumbağası' veya 'Nil yumuşak kabuklusu' olarak çevrilmiştir. Tipik yaşam yeri Nil olduğu için Nil kaplumbağası olarak adlandırılır ve deniz kaplumbağası gibi uysal değildir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA