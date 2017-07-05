Sahilde Bulduğu Yaralı Martıya Sahip Çıkıp, Evine Götürdü

Yaralı martıya sahip çıkan hayvansever: "Bu hayvanı bu şekilde bırakamam. Martıyı evime götürüp, gereken ilgiyi göstereceğim. Kurumların göstermediği ilgiyi göstermeye çalışacağım"



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Bakırköy Yeşilyurt sahilinde yaralı ve uçamayan bir martı bulan Cemal Çeçen hayvana sahip çıkarak evine götürdü. Yetkilileri defalarca aramasına rağmen martıya sahip çıkılmadığını iddia eden hayvansever yaşanan duruma isyan etti.



Bahçelievler'de oturan tekstil işçisi Cemal Çeçen, ailesini de yanına alarak akşam saatlerinde Yeşilyurt Sahili'ne geldi. Sahil boyunda dolaşan Çeçen'in dikkatini kayalıklar arasında hareketsiz halde duran bir martı çekti. Martının yanına giden Cemal Çeçen hayvanın yaralı ve bitkin olduğunu fark etti.



Daha sonra hayvana su ve yem veren Çeçen, belediyeleri, hayvan hastanelerini ve hayvanları koruma derneklerini arayıp bilgi verdi; fakat bir sonuç alamadı. Bunun üzerine de martıya sahip çıkmaya karar verdi.



"HAYVANLA İLGİLENİLMEDİĞİ İÇİN İNSANLIĞIMDAN UTANDIM"



Martıyı evine götüreceğini söyleyen Çeçen, "Şu an bu şeklide bırakamam bu hayvanı. Bu hayvanla ilgilenilmediği için kendi insanlığımdan utandım. Bu hayvanı bu şekilde bırakamam. Martıyı evime götürüp, gereken ilgiyi göstereceğim. Kurumların göstermediği ilgiyi göstermeye çalışacağım" diye konuştu.



Cemal Çeçen bu konuşmanın ardından da yaralı martı ve ailesiyle evlerinin yolunu tuttu.



Görüntü Dökümü:



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-Yaralı martıdan görüntüler



-Martıyı bulan adam ile röportaj



-Martıyı meraklı gözlerle izleyen çocuklar



-Adamın martıyı alıp, arabasına binmesi



-Sahilden detay görüntüler