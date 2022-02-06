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Sahilde adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sahilde adım atacak yer kalmadı

Geçen hafta kar ve yağmur ile mücadele eden Muğlalılar, güneşin yüzünü göstermesi ile Akyaka sahiline akın etti.

AKYAKA, KARS (İHA) - Geçen hafta kar ve yağmur ile mücadele eden Muğlalılar, güneşin yüzünü göstermesi ile Akyaka sahiline akın etti.

Hava sıcaklığının 15-17 derece arasında seyrettiği Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesindeki sahil ve Azmak çevresi vatandaşların akınına uğradı. Pazar tatilini güneşli Akyaka sahilinde geçirmek isteyen vatandaşlar sahildeki işletmelerin masalarını hınca hınç doldurdu.

Masa ve sandalyelerde yer bulamayan vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken, tekneler de azmak turu yaptı. - MUĞLA

Sahilde adım atacak yer kalmadı

Sahilde adım atacak yer kalmadı

Sahilde adım atacak yer kalmadı

Sahilde adım atacak yer kalmadı

Sahilde adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Akyaka, Muğla, Ula, kar, Yerel, Haber

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