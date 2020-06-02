Sahil yasağının kalkması olta balıkçılarını sevindirdi
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Sahil yasağının kalkması olta balıkçılarını sevindirdi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlanan sahil şeridinin yeniden vatandaşlara açılması olta balıkçılarını sevindirdi.

Sahil yasağının kalkması olta balıkçılarını sevindirdi
02.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:15

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlanan sahil şeridinin yeniden vatandaşlara açılması olta balıkçılarını sevindirdi.

Uzun bir süredir yürüyüş yapma ve balık tutmanın yasak olduğu ilçede bu kısıtlamanın kaldırılmasıyla oltalarını alan bazı vatandaşlar, deniz kenarına geldi.

Oltalarını denize atan vatandaşlar, sahilde de yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Sahilde olta atanlardan Yavuz Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden deniz kenarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Deniz kenarında vakit geçirmeyi özlediklerini dile getiren Gürsoy, "Çocukluğumuzdan bu yana Karadeniz'e yakın olunca kısıtlamanın olduğu süre bizlere çok uzun geldi. Kısıtlamalar maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla kaldırıldı. Bizler de evde kaldığımız günlerin yorgunluğunu atmak için sahile geldik. Henüz balık yok ancak burada vakit geçirmek bile güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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