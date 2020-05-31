Sahil ve parklarda yasak kalkacak mı? 1 Haziran Pazartesi gününden sonra sahil ve parklarda yasak devam edecek mi? İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler hakkında çeşitli kararlar açıklandı. Yeni karalarlar ile sahil ve parklardaki yasaklar konusunda da düzenlemeye gidildi. Peki, 1 Haziran Pazartesi gününden sonra sahil ve parklarda yasak devam edecek mi? Sahil ve parklarda yasak kalkacak mı?

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde normalleşme kapsamında alınan yeni kararlardan biri de park, piknik alanı, sahil bantlar oldu. İşte merak edilen Sahil ve parklarda yasak kalkacak mı? 1 Haziran Pazartesi gününden sonra sahil ve parklarda yasak devam edecek mi gibi soruların yanıtları.

SAHİL VE PARKLARDA YASAK KALKACAK MI?

Daha önce genelge ile kısıtlanan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacak.