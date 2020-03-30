Sahil ve parklarda koronavirüs denetimleri Kocaeli Valiliği'nin aldığı kararlar nedeniyle sahil ve parklarda denetim yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, vatandaşları evlerine yönlendiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararların uygulanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu sahil kesimleri ile parklarda denetim gerçekleştiren Büyükşehir Zabıta ve güvenlik ekipleri, Kocaeli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları ile hafta içi günlerde de yasağın devam etmesi nedeniyle şehir genelindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor.

VATANDAŞLAR EVLERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Zabıta ekipleri, sahil parkları ile diğer yeşil alanlardaki kontrollerine devam ediyor. Vatandaşların sağlığı ve virüs salgının durdurulması için alınan kararlar gereği hafta sonunda parklara kimse alınmadı. Valilik tarafından alınan karar gereği hafta içi günlerinde de parklara kimse alınmayacak. Zabıta ekipleri, alınan karar gereği her gün sahil kesimleri ve diğer parklardaki denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: Bültenler