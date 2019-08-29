29.08.2019 14:49

Sahil ve koylar denetimli serbestlik hükümlülerince temizlendi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu hizmeti cezası kapsamında hükümlüler 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' ile Akyaka-Akbük arasında temizlik yaptı.

MUĞLA - Her yıl binlerce yerli ve bayancı turistin ziyaret ettiği Muğla'da tatilcilerin sahile, koylara ve yollara bıraktıkları çöpler denetimli serbestlik ve açık cezaevi hükümlülerince temizleniyor.

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı günübirlik tatil beldesi Akyaka sahili ve kıyaları denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından temizlendi. 4 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka yaz aylarında 100 bin nüfusa ulaşırken, tatilcilerin koylara ve yol kenarlarına attıkları çöp ve atıklar poşetlere alınarak belediye ekiplerine teslim edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında sahil, koy ve yol kenarlarındaki çöpler denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler ile Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlülerce toplandı.

İnfaz çalışmalarının toplum nezdinde daha yakından tanınması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Akyaka sahili, Akyaka-Akbük arasındaki yol ve koylarda bulunan çöpler poşetlere konularak Ula Belediyesi araçları ile alınarak çöp deponi alanlarına taşındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, "Bugün Muğla'mızın güzel beldesi Akyaka'da Büyükşehir belediyemizin ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın birimlerinin müşterek organizasyonu ile çevre temizliği yapacağız. Akyaka turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Ama buna bağlı olarak çevre kirliliği de oluşuyor. Biz de hükümlülerimiz ile birlikte bu gün çevre temizliğine katkıda bulunacağız. Hükümlülerimiz toplumumuzun bir parçası. Anlamlı bir parçası. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde bu şekilde görev alıyorlar. Bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehirimizin başka Başkan Vekili olmak üzere tüm yetkililerine ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuza ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, "Türkiye'mizin çeşitli yerlerinden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar bu güzellikleri paylaşıyorlar. Burada tatillerini yapıyorlar ama maalesef bazı insanlarımız hala çevre ile ilgili duyarlılık gelişmemiş. Bu duyarlılık gelişmediği için de çevre kirliliği oluşuyor. Bu kirliliği ortadan kaldırmak için Sayın başsavcım., Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Cezaevi Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak bu olumsuzluğu ve kirliliği gidermek için bir çalışma düşünülmüş. Bu projede yer alan Başsavcımıza, Cezaevi müdürümüze ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve özellikle Denetimli Serbestlik bünyesinde kamu yararına hizmet veren hükümlülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de denetimli serbestlikten yararlanan 60 yükümlü, Koyular bölgesinde çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında 60 yükümlü, Karagözler Mahallesi'nde bulunan Aksazlar ile Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında 4 gün boyunca yapıla temizlikte 1.5 ton çöp toplandı.

Etkinliğe, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Rüştü Şen, İlçe Emniyet Müdürü Emre Süel, Orman İşletme Müdürü Gürhan Zorlu STK başkanları ve daire müdürleri katıldı.

Aksazlar ile Büyük Samanlık Koyu ve yol kenarlarında temizlik yapan 60 yükümlü 1,5 ton çöp topladı. Kamyonete yüklenen çöpler geri dönüşüme yollandı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi dile getirdi.

Fethiye sadece bayram boyunca ilçede 1 milyon 300 bin misafirin ağırlandığını söyleyen Şahiner, "Bu kadar insanı ağırlayan ilçede küçük sıkıntılar da olacaktır. Bunu zaten anlayışla karşılıyoruz. İlçeye tatile gelenleri en iyi şekilde ağırlamamaktan onu ve gurur duyuyoruz. Yoğunluktan ötürü ilçede çöp sorunu da yaşanıyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker'de Fethiye'nin Allah'ın bahşettiği güzel bir doğasının bulunduğunu, doğayı korumak adına herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmekle mükellef olduğunu kaydetti. Temizliğin insan eğitimine ve duyarlılığa bağlı olduğunu ifade eden Eker, herkesi çevre konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Bunlar ortak sorunlarımız ve ortak hareket ederek çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ifade etti. Belediye olarak buranın bakanlığa ait olması bizler için fark etmiyor diyen Karaca, "Önemli olan burada Fethiye'nin ortak sorunlarını hep birlikte çöze bilmektir. Bizler kurumlar ile ortaklaşa hareket ettik" dedi.

Kaynak: İHA