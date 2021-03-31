Sahil turuna çıktılar
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Sahil turuna çıktılar

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Sahil turuna çıktılar

Beren Saat ile Kenan Doğulu, önceki gün Bebek'te sahil turundaydı.

Beren Saat ile Kenan Doğulu, Bebek'te sahil turundaydı. Sıkışan trafikte otomobillerinin içinde görüntülenen ikilinin etrafını bir anda seyyar çiçekçiler sardı. Camını açarak gazetecilerle sohbet eden çift, "Uzun zaman sonra dışarıya çıktık. Sahil turu atıp, deniz havası alalım dedik" şeklinde konuştu. Aracın üzerine demet çiçek bırakıp, camlara da gül yaprakları atan çiçekçiler popçunun şarkılarını söylemeye başladı. Saat ise olanları kahkaha atarak izledi. Doğulu, 80 TL bahşiş verdikten sonra trafiğin açılmasıyla gözden kayboldu.

Kaynak: Snob Magazin

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