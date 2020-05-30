SAHİL ŞERİDİ HARİÇ TEKNE İLE YAPILAN AVCILIK FAALİYETLERİ PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SERBEST...
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SAHİL ŞERİDİ HARİÇ TEKNE İLE YAPILAN AVCILIK FAALİYETLERİ PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SERBEST...

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada kıyı-sahil şeridi hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetleri 01 Haziran Pazartesi gününden itibaren serbest bırakıldığı açıklandı.

SAHİL ŞERİDİ HARİÇ TEKNE İLE YAPILAN AVCILIK FAALİYETLERİ PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SERBEST...
30.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:48

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada kıyı-sahil şeridi hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetleri 01 Haziran Pazartesi gününden itibaren serbest bırakıldığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen balıkçılık faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kıyı-sahil şeridi hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetleri 01 Haziran Pazartesi gününden itibaren serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle alınan kararların Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde;1- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarihli 11 No.lu kararının birinci maddesi ile geçici olarak durdurulan; İstanbul Boğazı, Haliç, Marmara Denizi, Karadeniz'i kapsayan İstanbul İli kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinden, İstanbul İl geneli kıyı şeritleri hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan amatör avcılık faaliyetlerinde aşağıda belirlenen kurallara uymak kaydıyla 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,a. Tamboyu 5 metre ve altındaki tekneler için içerisinde en fazla 2 kişi, 5-10 metre arasındaki tekneler için en fazla 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler için en fazla 5 kişi olması,b. Tekne içinde sosyal mesafenin korunması ve mutlak surette maske kullanılması,2- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.04.2020 tarihli 26 No.lu kararının birinci maddesi ile geçici olarak durdurulan özel tekneler ile seyir faaliyetinde, aşağıda belirlenen kurallara uymak kaydıyla 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,a. Özel tekne ile tek kişi ile seyir yapılması esas olmakla birlikte; tekne büyüklüğüne göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi korunması, mutlak surette maske kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir yapılmaması,b. Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılmaması,3- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 20.03.2020 tarihli 6 No.lu kararının üçüncü maddesi ile geçici olarak faaliyeti durdurulan "hayvan pazarlarıönda 01.06.2020 Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılması,4- Kurallara uymayan vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, ihlalde ısrar edenlerin faaliyetlerine izin verilmemesi,Kararları alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

 


Kaynak: DHA

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