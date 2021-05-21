Son dakika haber... "Sahil Rüzgarı" operasyonunda Erguvanlar suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... "Sahil Rüzgarı" operasyonunda Erguvanlar suç örgütü çökertildi Mersin polisinin, Erguvanlar suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bütün örgüt üyeleri şafak operasyonuyla yakalandı 'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında...

"Sahil Rüzgarı" operasyonunda Erguvanlar suç örgütü çökertildi

Mersin polisinin, Erguvanlar suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bütün örgüt üyeleri şafak operasyonuyla yakalandı

MERSİN - 'Sahil Rüzgarı' operasyonu kapsamında Mersin polisi, Erguvanlar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bütün örgüt üyeleri şafak operasyonuyla yakalanırken, adreslerinde çok sayıda suç delili ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik 13 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. 'Sahil Rüzgarı' adıyla gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi. Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 'Erguvanlar' suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 6 ay boyunca hem fiziki hem teknik takip yapan ekipler, bu sabah 14 adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 'örgüt kurmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'nitelikli yağma' ve 'tehdit' suçlarından A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Y.Y., Y.E. ve Z.A. gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise suçlardan elde edilen 37 bin 200 TL, dolar ve sterlin cinsi döviz, araç satış sözleşmeleri, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şahısların tespit edilen 50 müştekiyi zor durumda bıraktıkları belirlendi.

Şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü