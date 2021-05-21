"Sahil Rüzgarı" operasyonunda Adana'da 18 kişiye gözaltı kararı
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"Sahil Rüzgarı" operasyonunda Adana'da 18 kişiye gözaltı kararı

'Sahil Rüzgarı' operasyonunda Adana'da 18 kişiye gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 ilde gerçekleştirilen "Sahil Rüzgarı" operasyonunda Adana'da 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 8 ilde gerçekleştirilen "Sahil Rüzgarı" operasyonunda Adana'da 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Mersin, Muğla, İstanbul ve Adana'da mafya tipi organize suç örgütü oluşumlarına yönelik çalışma başlattı. 8 ay boyunca suç örgütleri takip edildi. Yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti "Sahil Rüzgarı" operasyonu yapılması için düğmeye basıldı. 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 171 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği 18 zanlıyı yakalamak için özel harekat polisiyle evlere tek tek girdi. Çok sayıda zanlı gözaltın alındı.

Zanlıların yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama, suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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