SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ
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SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'de restoran işletmecisi Salih Öz, sahil parkına gezintiye çıkanlar için 6 otomatik dezenfektan makinesi yerleştirdi.

RİZE'de restoran işletmecisi Salih Öz, sahil parkına gezintiye çıkanlar için 6 otomatik dezenfektan makinesi yerleştirdi. Vatandaşlar yürüyüş sırasında makinelerle ellerini dezenfekte ediyor.

Kent merkezinde sahil parkında restoran işleten Salih Öz, işletmesinin önüne gezintiye çıkanlar için 6 dezenfektan makinesi yerleştirdi. Vatandaşlar yürüyüş sırasında makinelerde ellerini ücretsiz dezenfekte ediyor.

İşletmeci Salih Öz 'İş yerimiz için pandemi kuralları gereği dezenfektan cihazlarımızı yerleştirirken sahili kullanan vatandaşları da unutmadık. Sahilde dolaşan vatandaşlarında kullanabilmesi için yürüyüş yolu üzerine de dezenfektanlar yerleştirdim. Otomatik dezenfektan cihazını vatandaşların kullanmaları için gelip geçtiklerinde uyarıyorum. Sahil zaman zaman kalabalık oluyor. İnsanlar gezerken rehavete kapılabilir. Hem bu dezenfektan makineleri sayesinde onlara koronavirüsü hatırlatıyorum hem de korunmanın en önemli noktalarından biri olan hijyeni de sağlamış oluyoruz. Çoğunluk uyarımızı dikkate alıyor, dezenfektesini yapıyor. Vatandaşlar dezenfekte oldukça benim de içim rahat oluyor' dedi.

Dezenfektan cihazını kullanan Sedef Dilaver 'Yol üzerine yerleştirilen bu dezenfektan cihazlarını gördüğümüzde hastalık aklımıza geliyor. Hemen temizliği yapıyoruz ve daha kontrollü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kemal Soykan da 'Güzel bir uygulama yapmışlar. Her gidiş gelişimizde dezenfektemizi yapıyoruz. Cihazların temassız olması da bence çok iyi düşünülmüş' dedi.

SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ
SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ
SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ
SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ
SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ
SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ
SAHİL PARKINA DEZENFEKTAN MAKİNELERİ YERLEŞTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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