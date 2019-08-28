Sahil Güvenlik'ten tıbbi tahliye

28.08.2019 23:14

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gezi teknesinde çenesinden yaralanan bir çocuğun tıbbi tahliyesi sahil güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı olarak, Fethiye Körfezi Kızılada Güneyinde gezi teknesinde bir çocuğun çenesinden hafif yaralandığı ve tekneden tahliye edilmesi gerektiği ihbarını aldı.

Fethiye Sahil Güvenlik iskelesinden alınan sağlık ekipleri, kısa sürede bahse konu bölgeye sevk edildi. Teknede çenesinden hafif yaralanan Beyza Karayanık (10), Sahil Güvenlik botuyla limanda bekleyen ambulansa getirildi.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kaynak: AA