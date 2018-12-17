Sahil Güvenlik'ten "Tıbbi Tahliye"

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum Deniz Kurtarma ekipleriyle iş birliği içinde kuru yük gemisinde solunum güçlüğü çeken kişinin tıbbi tahliyesini sağladı.



Alınan bilgiye göre, "Altay" isimli Marshall Adaları bayraklı ticari gemide çalışan aşçının yüz bölgesinde kabarcıklar oluştuğu, solunum güçlüğü çektiği ve acilen tıbbi tahliyesine ihtiyaç olduğu ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışma başlattı.

Sahil güvenlik ekipleri tıbbi tahliye faaliyetinin emniyetli bir şekilde yapılması için sağlık personelini de alarak bölgeye hareket etti.



Ekipler Ergün Şekerlisoy isimli aşçıyı güvenli bir şekilde gemiden alarak Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinin deniz ambulansına tahliye etti.



Bodrum limanında bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Bodrum Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.