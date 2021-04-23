Sahil Güvenlik'ten Körfez'de şebeke operasyonu
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Sahil Güvenlik'ten Körfez'de şebeke operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Körfez'de şebeke operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Güzelbahçe Yeni Liman'da yapılan kontrollerde, üzerinde ters U şeklinde dip sürütme ağı ile yapılan avcılıkta kullanıma yönelik uyarlanmış ve modifiye edilmiş dikmelerin olduğu tespit edilmesi üzerine teknelerin sahiplerine idari para cezaları uygulandı.

İzmir Güzelbahçe Yeni Liman'da yapılan kontrollerde, üzerinde ters U şeklinde dip sürütme ağı ile yapılan avcılıkta kullanıma yönelik uyarlanmış ve modifiye edilmiş dikmelerin olduğu tespit edilmesi üzerine teknelerin sahiplerine idari para cezaları uygulandı. Teknelerde bulunan ters U şeklindeki dikmelere mülkiyetinin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu.

Türkiye'nin tüm deniz alanlarında tente direkleri, bom direği şeklinde dizayn edilmiş ekipman kullanarak "şebeke" diye tabir edilen teknelerle yapılan yasa dışı su ürünleri istihsalinin önüne geçilmesi amacıyla, 24 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ madde 14 gereği "Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik halat, bom direği, matafora ve bu amaçlarla kullanıma yönelik uyarlanmış, modifiye edilmiş, donanım, alet ve ekipman bulundurulması yasaktır" şeklinde düzenlendi. Yapılan değişiklik kapsamında dün Güzelbahçe Yeni Liman'da yapılan kontrollerde, üzerinde ters U şeklinde dip sürütme ağı ile yapılan avcılıkta kullanıma yönelik uyarlanmış ve modifiye edilmiş dikmelerin olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda teknelerin sahiplerine idari para cezaları uygulanırken, teknelerde bulunan ters U şeklindeki dikmelere mülkiyetinin kamuya geçirilmesi maksadıyla el konuldu. - İZMİR

Sahil Güvenlik'ten Körfez'de şebeke operasyonu
Sahil Güvenlik'ten Körfez'de şebeke operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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