Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon
Haberler » 3. Sayfa » Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon - Haberler

Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon

Erdek sahilinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-94 bordo numaralı bot ekipleri, Bandırma açıklarında yasa dışı avcılık yapan gırgır teknesine operasyon düzenledi.

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:06
Sahil Güvenlik'ten gırgır teknesine operasyon

sahilinde görev yapan 'na bağlı TCSG-94 bordo numaralı bot ekipleri, açıklarında yasa dışı avcılık yapan gırgır teknesine operasyon düzenledi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG-94 botuyla yapılan operasyonda gırgır teknesiyle yapılan yasak avcılık faaliyeti, fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alındı. Teknede bulunan 10 kişi ve tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na istinaden 31 bin 889 lira idari para cezası kesildi. İdari para cezasının yanı sıra teknede bulunan gırgır ağlarına el konulurken, teknenin ve yasak avcılık yapan şahısların ruhsatlarının 1 ay müddetle iptal edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler