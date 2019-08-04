Sahil Güvenlik sürüklenen tekneyi limana çekti

Sahil Güvenlik sürüklenen tekneyi limana çekti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gezi amacıyla denize açılan bir teknenin motoru arızalanınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istediler.

4.08.2019 21:41
Sahil Güvenlik sürüklenen tekneyi limana çekti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gezi amacıyla denize açılan bir teknenin motoru arızalanınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istediler.

Sabah saatlerinde denize açılan ve içinde iki kişinin bulunduğu Karya-O isimli tekne Çiftlik Koyu açıklarında motoru arızalandı. Denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki vatandaşlar Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Belirlenen adrese hareket eden Sahil Güvenlik teknesi, sürüklenmekte olan tekneyi yedekleyerek Marmaris Limanına getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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