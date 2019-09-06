Sahil Güvenlik sözleşmeli personel alımı mülakat sınavı tarihleri ve yeri belli oldu mu?

06.09.2019 14:23

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açılan 65 adet sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Ağustos - 02 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Adaylar, başvurularını e-devlette Sahil Güvenlik sayfasından gerçekleştirdiler. Peki, Sahil Güvenlik sözleşmeli personel alımı mülakat sınavı tarihleri ve yeri açıklandı mı?

MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ VE YERLERİ

Henüz belli olmayan, mülakat sınavı tarihleri, mülakat sınavı yeri ve zamanı ile mülakat sınavı sonuçları adaylara www.sg.gov.tr internetadresindenilanedilecek. Adaylara ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?