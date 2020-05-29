Sahil Güvenlik öldürülen köpek balığıyla ilgili harekete geçti
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Sahil Güvenlik öldürülen köpek balığıyla ilgili harekete geçti

Sahil Güvenlik öldürülen köpek balığıyla ilgili harekete geçti Bodrum'un Gümbet koyuna girip kıyıya yaklaşan ve yakından gören görgü tanıklarının camgöz olduğunu söylediği hayvanın bazı kişilerce adeta işkence edilerek öldürülmesi ile ilgili Sahil Güvenlik harekete geçti.

29.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:48

Sahil Güvenlik öldürülen köpek balığıyla ilgili harekete geçti

MUĞLA - Bodrum'un Gümbet koyuna girip kıyıya yaklaşan ve yakından gören görgü tanıklarının camgöz olduğunu söylediği hayvanın bazı kişilerce adeta işkence edilerek öldürülmesi ile ilgili Sahil Güvenlik harekete geçti.

Dün sabah saatlerinde Gümbet Koyu'ndan teknesi ile Akvaryum Koyu'na gitmek için yola çıkan M.Ö. adlı vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı gördü. Bir süre sonra vatandaşlardan 2 tanesi bir sandala bindi. Şahıslardan biri eline aldığı mızrak benzeri bir cismi, sığ sudan çıkamayan balığa saplamaya çalıştı. 10 dakika boyunca sandalla hayvanın peşinde dolanan 2 kişi, birkaç denemenin ardından mızrağı balığa sapladı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kimi vatandaşlar, balığın işkence edilir biçimde öldürülmesine tepki gösterdi.

Şahısların balığı ne yaptıkları bilinmezken, görüntülerin yayınlanması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İncelemesini sürdüren Sahil Güvenlik unsurlarının kimliğini tespit ettikleri 2 şahsın ifadesini alacağı bildirildi. Ekipler, ayrıca görgü tanıklarının da bilgisine başvuracak.

Öte yandan görüntüleri çeken vatandaşlar, balığın camgöz değil kılıç balığı olduğu iddiaları ile ilgili net konuşarak yakından gördükleri balığın kılıç balığı değil, camgöz cinsi bir köpekbalığı olduğunu dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik öldürülen köpek balığıyla ilgili harekete geçti

Kaynak: İHA

Manşet

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