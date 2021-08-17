Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na İHA Eğitimi verildi
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Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na İHA Eğitimi verildi

Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na İHA Eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndaki subay ve astsubay adayı öğrencilere "İHA-1 Pilotaj Eğitimi" verildi.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndaki subay ve astsubay adayı öğrencilere "İHA-1 Pilotaj Eğitimi" verildi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Sahil Güvenlik Okul Komutanı Albay Engin Kuntay, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Rektör Danışmanı Cemil Tonbul, Binbaşı Cenk Çaka, AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, Müdür Yrd. Dr. Bilge Timuçin Ekinci, Koordinatör Melike Tamer Köse ile subay ve astsubaylar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, "İnsansız hava araçlarıyla ilgili farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı geliştirerek daha çok insana eğitim vermek geleceğin teknolojilerini üretme, kullanma ve yeniden geliştirme hususlarında önde olmak demektir. Üniversite olarak İnsansız Hava Araçları Programı açma teklifini YÖK'e yaptık. Bu bağlamda insansız araçların giderek önem kazandığı bu zamanda üniversite olarak böyle bir eğitimi de üniversitemize kazandırmış olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Arıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nın subay ve astsubay adaylarına AKHUMER tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verilmesi üniversite içinde bir gurur vesilesi olduğunu, devletin önemli kurumlarıyla iş birliklerinin çeşitli eğitimlerle devam edeceğini kaydetti.

Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'na İHA Eğitimi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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