Sahil Güvenlik memur alımı başvuruları sona erdi! Mülakat sınavı ne zaman yapılacak?

02.09.2019 10:58

Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçtiğimiz hafta 65 adet personel alımı 19 Ağustos'ta başladı. Memur olmak isteyenler binlerce kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden verilen adres üzerinden online olarak başvurularını yaptılar. Şimdi ise sahil güvenlik memur alımı mülakat sınavı tarihini merak ediyorlar. İşte detaylar...

SAHİL GÜVENLİK MEMUR ALIMI

Başvurular, 19 Ağustos-02 Eylül 2019 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusuinternet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapıldı. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan dikkate alınmayacak başvurların sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Başvurular; 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 14:00'de başlayıp, 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de sona erdi.

BAŞVURU ŞARTLARI

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b.İlan edilen pozisyon unvanları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c.Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç.Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (02 Eylül 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

d.Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak

e.Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f.İlan edilen pozisyon unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI

Mülakat sınavı tarihleri, mülakat sınavı yeri ve zamanı ile mülakat sınavı sonuçları adaylara www.sg.gov.trinternet adresinden ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır.Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.