Sahil Güvenlik Komutanlığının Kuruluş Yıl Dönümü

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sahil Güvenlik Komutanlığının 36. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymak mesajında, sahil ve karasuların korunması ve güvenliğinin sağlanmasında Sahil Güvenlik Komutanlığının üstün hizmetlerle dolu bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Bu teşkilat bünyesindeki Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının da üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, üstlenmiş bulunduğu görev ve sorumlulukları, her kademedeki nitelikli ve donanımlı personeliyle bugün olduğu gibi bundan sonrada yerine getirmeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 36. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, selam ve sevgilerimi sunarım."