: Sahil Güvenlik Komutanlığının Karadeniz'deki hassas burnu: "Bone"

06.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:41

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı emrinde bulunan narkotik ve psikotrop madde arama köpeği "Bone", uyuşturucuyla mücadelede önemli rol oynuyor.

Bölge Komutanlığında 2012'de göreve başlayan 8 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpek "Bone", deniz yetki alanlarında, limanlarda adli ve önleyici aramalar icra ederek, hassas koku alma özelliği sayesinde saklanan uyuşturucuyu kısa sürede tespit ediyor.

Güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olan "Bone", görev yaptığı sürede 1 milyon 722 bin 112 kök Hint keneviri, 25 kilo 223 gram kubar esrar, 50 ecstasy ve çok sayıda sentetik uyuşturucu hapın ele geçirilmesini sağladı.

Keskin burnu ve emirlere itaat konusunda idarecisiyle Sahil Güvenlik'in vazgeçilmezi olan Bone, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Köpek idarecisi Uzman Çavuş Emre Baloğlu, mesaisini Bone ile geçirerek göreve her zaman hazır bulunmasını sağlıyor.

Baloğlu, AA muhabirine, Bone'ye görevlerinde başarılı olabilmesi için temel itaat, ileri itaat, kondisyon parkuru ve branşa yönelik eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitimler sayesinde dedektör köpeklerinin ağır deniz ve hava şartlarında deniz araçlarına binme, inme ve madde arama konularında hiçbir sıkıntı yaşamadığına işaret eden Baloğlu, "Ayrıca köpeklerimiz, sosyalizasyon eğitimiyle, arama faaliyetleri esnasında çevrede bulunan şahıslara herhangi zarar vermemektedir. Köpeklerimize verdiğimiz bu eğitimlerin yanı sıra bakımlarına, beslenmelerine ve sağlıklarına dikkat ediyoruz. Köpeklerimiz kendilerine özel hazırlanan kulübelerde barınmakta, aşıları ve veteriner kontrolleri düzenli yapılmaktadır." dedi.

Gemi aramalarında Bone'nin hassas burnuyla kendilerine önemli destekte bulunduğunu vurgulayan Baloğlu, şunları kaydetti:

"Şüpheli bulunan bir gemi aramasında öncelikli olarak izlenecek yol, planının incelenerek gemi ile plan arasında herhangi uyuşmazlık olup olmadığına bakmaktır. Narkotik ve psikotrop maddeler, genellikle planda bulunmayan, gemide sonradan oluşturulmuş gizli bölümlerde saklanmaktadır. Bu nedenle saklı mahalleri tespit ederek dedektör köpeklerimizi yönlendirebilmek, operasyonun başarılı olabilmesi açısından çok önemlidir."

Kaynak: AA

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