Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü
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Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü
18.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:41

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin sahil ve karasuların emniyetinin sağlanmasında ve milli çıkarların korunmasında en büyük güvencenin Sahil Güvenlik Komutanlığı olduğunu ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışma ve başarılarına değinen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de denizlerimizin ve sahillerimizin güvenliği ile çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunması görevlerini büyük bir fedakarlık ve başarıyla yürütmektedirler. Yüksek harekat kabiliyeti, donanımlı ve yetkin personeli ile icra ettikleri faaliyetlerle ülkemizin denizlerdeki gururu olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerine düşen görevi bihakkın yerine getirecektir. Devletimiz için çok önemli bir güç olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm mensuplarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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