Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin alkışlı desteği Sahil Güvenlik gemilerinin siren çalması ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden görevinin başında olan sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.
21.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:13
Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin alkışlı desteği
Sahil Güvenlik gemilerinin siren çalması ANKARA - Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak özverili çalışmalarıyla gece gündüz demeden görevinin başında olan sağlık çalışanlarımızı selamlıyoruz.
Kaynak: AA