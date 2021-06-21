Sahil Güvenlik Komutanlığından 39. Yıl Ziyareti

Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sg. Kd. Bnb. Oğuz Emre Çiçek'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Hatay Valisi Sayın Rahmi Doğan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sg. Kd. Bnb. Oğuz Emre Çiçek'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 10. 30'da Valilik Makamında gerçekleşen kabulde Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Vali Doğan, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, yasa dışı su ürünleri avcılığı ve deniz kirliliği ile mücadele, stratejik öneme haiz tesislerin korunması, arama kurtarma gibi kritik görevleri de ifa ederek mavi vatanımızın en büyük güvencesinden biri olan Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sg. Kd. Bnb. Oğuz Emre Çiçek ise nazik kabullerinden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre