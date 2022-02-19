Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı - Haberler
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Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 11-17 Şubat arasında gerçekleşen 32 olayda bin 683 göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 11-17 Şubat arasında gerçekleşen 32 olayda bin 683 göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 11-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 olayda bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

Komutanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 32 olayda toplam bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır." - ANKARA

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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