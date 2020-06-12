Sahil Güvenlik Komutanlığı üstün nitelikli 5 drone alacak
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Sahil Güvenlik Komutanlığı üstün nitelikli 5 drone alacak

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, 5 adet çok rotorlu insansız hava aracı sistemi (drone) almak için ihale açtı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı üstün nitelikli 5 drone alacak
12.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:21
SAHİL Güvenlik Komutanlığı, 5 adet çok rotorlu insansız hava aracı sistemi (drone) almak için ihale açtı. İhale  25 Haziran'da yapılacak.

Sarıyer'de bulunan Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı Transit Mal Saymanlığı, üstün teknik özelliklere sahip drone almak için ihale düzenledi. İhale şartnamesine göre ihaleyi üstlenecek olan firma, 5 adet drone'u 4 ay içinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edecek. İhale ilanında drone alımının, 4734 sayılı kanunun 3/B maddesi ve 758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Md. 13/A'ya göre "Açık İhale Usulü" ile ihale edileceği belirtildi.

EŞİT TEKLİFTE SÜRE VE GARANTİ ÖNEMLİ

İhale şartnamesinde, söz konusu ihaleye verilecek tekliflerin eşit olması halinde uygulanacak yönteme de açıklık getirildi. Düzenleme şöyle yapıldı:

"Fiyatların eşit olması halinde; teslim süresi en kısa olan istekli lehine karar verilecektir. Bu takdirde sözleşme yeni teslim süresi üzerinden yapılacaktır. (Sürenin de eşit olması hallinde); garanti süresi en uzun olan istekli lehine karar verilecektir. Bu takdirde sözleşme teklif edilen garanti süresi üzerinden yapılacaktır."

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerde, keşif ve gözetleme amacıyla kullanılacak olan drone'lar şunlardan oluşacak:  İHA (İnsansız Hava Aracı), gündüz görüş kamerası, termal kamera, yer veri terminali, tablet (yer kontrol istasyonu), koruyucu nakliye çantası, toz ve sıvılara karşı koruyucu taşıma çantası.

Drone'ların  eksi 20 ile artı 50 derece aralığında görev yapabilmesi isteniyor. Operasyonel irtifası 300 metre olması şart konulan drone'ların, donanımları ve tam dolu bataryasıyla birlikte ve olumsuz hava şartlarında en az 45 dakika uçabilmesi özelliği de aranıyor. Aranan en önemli özelliklerden biri de, araç kalkış yaptığı noktaya, 6 kilometre mesafeden kesintisiz görüntü aktarabilecek.  Bir diğer aranan önemli özellik ise kontrol noktası ile İHA arasında sinyal kesildiğinde, araç otomatik "eve dönüş" yapabilecek ve acil durumlarda istenilen herhangi bir noktaya acil iniş yapabilme özelliğine sahip olacak. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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