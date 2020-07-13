SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN HAVADAN VE DENİZDEN DENETİM-2 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN HAVADAN VE DENİZDEN DENETİM Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, DHA Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan rip akıntıları nedeniyle Şile, Riva, Kilyos ve Adalar'da hem havadan hem denizden denetimler yapıldı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN HAVADAN VE DENİZDEN DENETİM

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından son dönemlerde artan rip akıntıları nedeniyle Şile, Riva, Kilyos ve Adalar'da hem havadan hem denizden denetimler yapıldı.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı. Son günlerde yaşanan rip akıntıları nedeniyle hem havadan hem denizden denetim yapıldı. Karada ise olası bir boğulma tehlikesine karşı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi devriye yaptı. Özellikle akıntının yoğun olduğu Riva, Şile, Kilyos ve Adalarda denetimler sıklaştırıldı. Denetimler sırasında ise girilmesi yasak olan plajlardan İncekum Plajında boğulma tehlikesi geçiren 27 yaşındaki bir vatandaş DEGAK timleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaş 112 Acil ekipleri tarafından Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: DHA